John Wayne Gacy : l’histoire glaçante du clown tueur

John Wayne Gacy est l’un des tueurs en série les plus tristement célèbres des États-Unis. Surnommé le « clown tueur », il a violé et assassiné 33 jeunes hommes et adolescents entre 1972 et 1978 à Chicago. Retour sur le parcours criminel de ce prédateur redoutable.

Un homme d’apparence respectable pour le clown tueur John Wayne Gacy

Né en 1942 à Chicago, John Wayne Gacy semblait être un citoyen ordinaire, apprécié de son entourage. Entrepreneur prospère dans le bâtiment, il était connu pour son engagement dans des œuvres caritatives, se déguisant notamment en clown « Pogo » pour amuser les enfants lors d’événements.

Mais derrière cette façade se cachait en réalité un redoutable criminel. Gacy avait déjà été condamné en 1968 pour agression sexuelle sur mineur, mais était parvenu à dissimuler son passé et à se faire passer pour un homme respectable.

Un mode opératoire glaçant

Entre 1972 et 1978, Gacy a attiré 33 jeunes hommes et adolescents chez lui, en leur promettant de l’argent, de l’alcool ou un petit boulot. Il les violait, les torturait puis les tuait par strangulation, avant d’enterrer leurs corps dans le vide sanitaire sous sa maison.

L’odeur putride émanant de son sous-sol avait fini par alerter le voisinage, mais Gacy prétextait des problèmes d’égouts. Il a ainsi pu poursuivre ses crimes pendant 6 ans, dormant au-dessus des cadavres de ses victimes.

L’arrestation et la condamnation

En décembre 1978, la disparition d’un adolescent de 15 ans, Robert Piest, a permis de confondre Gacy. La police a découvert que Piest avait été vu pour la dernière fois en sa compagnie. Une perquisition au domicile du tueur a révélé l’horreur : 26 corps ont été exhumés du sous-sol, 3 autres retrouvés enterrés dans le jardin et 4 repêchés dans la rivière voisine.

Gacy a été inculpé de 33 meurtres. Malgré une tentative de plaider la folie, il a été condamné à mort en 1980. Incarcéré pendant 14 ans, il a été exécuté par injection létale le 10 mai 1994.

L’identification des victimes, un long combat

Sur les 33 victimes de Gacy, seules 27 ont pu être identifiées à l’époque. Grâce aux progrès de l’analyse ADN, une 28ème victime a été identifiée en 2017, plus de 40 ans après les faits : il s’agissait de James Byron Haakenson, un adolescent de 16 ans.

En 2021, une nouvelle victime a été identifiée : Francis Wayne Alexander, 21 ans au moment de sa mort en 1976 ou 1977. Mais à ce jour, 5 victimes du « clown tueur » restent encore anonymes. Les autorités continuent de rechercher leurs proches pour leur apporter des réponses.

John Wayne Gacy, un clown tueur qui fascine encore

L’histoire glaçante de John Wayne Gacy n’a cessé de fasciner et d’inspirer la culture populaire depuis son arrestation. Le fait qu’il se déguisait en clown pour certains de ses crimes a particulièrement marqué les esprits.

Plusieurs films ont été consacrés à son parcours, comme « Gacy » en 2003 ou la mini-série « Des crimes presque parfaits » en 2022. Le clown maléfique du film « Ça », adapté du roman de Stephen King, est aussi inspiré de Gacy.

Incarcéré, le tueur s’est mis à peindre des tableaux représentant des clowns, revendus ensuite à prix d’or par son agent artistique. Une exposition de ses œuvres à Winnipeg en 1996 avait créé la polémique, certains y voyant une atteinte à la mémoire des victimes.

Près de 30 ans après son exécution, John Wayne Gacy reste l’un des tueurs en série les plus connus et les plus effrayants de l’histoire criminelle américaine. Le « clown tueur » est entré dans la culture populaire comme une figure du mal absolu, qui hante encore l’imaginaire collectif.