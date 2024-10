1984, Grégory est retrouvé mort dans la Vologne

400 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui a tué ce petit garçon de 4 ans. L’enfant a été retrouvé pieds et poings liés noyé dans la Vologne dans les Vosges . Le 11 juillet 2017, le juge Jean Michel Lambert qui était chargé de l’affaire est retrouvé mort. Fausses pistes, mystères, lettres anonymes, la mort du petit Grégory a suscité de nombreuses controverses. C’est une des affaires judiciaires les plus suivies durant ces cinquante dernières années.

Une bande dessinée, « Grégory »

Le père de Grégory a souhaité s’exprimer sur la mort de son petit garçon . Il s’est entretenu avec Pat Perna et de ces confidences est née une bande dessinée. Elle a été réalisée en étroite collaboration avec Jean Marie Villemin. Les dessins sont signés Christophe Gauthier. L’affaire Villemin a choqué la France entière. Jean Marie Villemin est à l’origine du projet BD et il a signé sa préface. Cette affaire est avant tout une histoire de corbeaux, de messages haineux, de canulars douteux, de jalousie.

Un mystère non résolu, on en parle toujours en 2024

Depuis plus de 40 ans, l’affaire Grégory reste irrésolue, oscillant entre rebondissements, on dit, déceptions. Aujourd’hui, elle continue de fasciner tout un pays Plus de sept magistrats, 18 000 pièces de procédures, l’enquête est toujours en cours depuis le 16 octobre 1984 Tout le monde a été suspecté même les parents. Christine Villemin a été inculpée le 5 juillet 1985, un non-lieu a été prononcé en sa faveur en 1993. Aujourd’hui, l’enquête tente de rebondir, en mars dernier, de nouvelles expertises ont été ordonnées sur des ADN, sur des appels téléphoniques. Les avocats des parents estiment que Bernard Laroche a enlevé l’enfant et que des comparses l’auraient tué. La vérité verra-t-elle le jour prochainement ?