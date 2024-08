Plus de 2000 distributeurs ont disparu en France en 2023

C’est sans contexte la plus forte baisse jamais enregistrée ces dernières années. Le nombre de distributeurs de billets continue de se raréfier sur notre territoire. Leur nombre est passé de 46 249 en 2022 à 44 123 en 2023, soit une baisse de plus de 4,6% en seulement une année. Le manque de distributeurs impacte directement le quotidien des habitants, surtout ceux résidant dans de petites communes.

Une baisse qui devrait augmenter

Aujourd’hui, plus de la moitié des communes françaises n’ont plus de distributeurs de billets. Les habitants sont souvent obligés de faire de nombreux kilomètres pour avoir du cash. Il existe des distributeurs Cash Services réunissant plusieurs banques, Société Générale, BNP Paribas et le Crédit Mutuel Fédérale.

Ce type de distributeur a vu le jour pour la première fois dans le Haut-Rhin à Mulhouse le 22 novembre dernier. Il est habillé de noir et il arbore le logo Cash Services. Ces distributeurs devraient augmenter en France durant les prochaines années. Aujourd’hui pour avoir du cash, les communes doivent se débrouiller, elles font comme elles peuvent.

En 5 ans plus de 8500 distributeurs ont disparu

Le porte-parole de l’association des consommateurs et des locataires de la CGT se désole de l’impact que cela peut avoir sur la population. Les personnes âgées et les foyers à revenus modestes ont du mal à retirer du liquide en début de mois. La Banque de France estime que plus de 98% des Français ont un distributeur de billets à moins de 15 minutes en voiture. Cette disparition de distributeur vise à réduire les coûts de fonctionnement pour les banques.

Pourtant, en 2022, le paiement en cash restait le premier moyen de paiement en France pour les achats en supermarchés, dans les restaurants, les commerces de proximité. Le premier distributeur de billets a vu le jour en France le 2 juillet 1968.