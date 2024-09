Un petit monstre orange tellement sympathique

Casimir de l’île aux Enfants a vu le jour le 16 septembre 1974 à 19 heures sur FR3. Durant plus de huit saisons et 1200 épisodes, ce petit monstre orange a ravi le cœur des enfants. Chaque soir, farceur, gourmand, attachant, Casimir a su s’imposer dans le quotidien de toute une génération. Casimir était aussi célèbre pour sa gourmandise et son fameux « gloubi boulga », un mélange de saucisse, de cacao, de confiture et de moutarde.

Un décor charmant, coloré

Tous les soirs, les enfants attendaient avec impatience l’épisode de Casimir et de tous les intervenants, dont le facteur Emile Campagne. Casimir était tellement ancré dans un vrai phénomène de société qu’à la fin de la diffusion, les techniciens ont eu du mal à démonter les décors. Avec Julie, la marchande de bonbons, monsieur Snob, le facteur, » c’était le temps des rires et des chants ».

Malgré la fin de Casimir en 1982, ce petit monstre orange est à tout jamais dans le cœur des enfants de l’époque. Aujourd’hui, devenus adultes, ils se souviennent des bons moments passés avec Casimir.

Casimir a 50 ans

Il est apparu la première fois en 1974. Malgré les années, il n’a pris aucune ride. Les chansons résonnent encore dans la tête des enfants devenus adultes aujourd’hui. Casimir, invité de BFMTV a démontré que malgré les années, il était toujours aimé. La célèbre chanson a été remastérisée afin de faire connaître aux nouvelles générations ce gentil monstre orange.

« Avec une chanson et un peu d’imagination, je vous emmène sur mon île, au pays du bonheur tranquille, je suis le monstre qui fait rire, je m’appelle Casimir ». Il est resté dans le cœur des Français, il a pris une place emblématique. La recette due fameux « gloubi boulga » est même entrée dans le dictionnaire.