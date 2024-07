L’allocation de rentrée scolaire, le montant et la date de versement sont connus

C’est la fin des cours dans quelques jours, les vacances sont très proches. Pourtant, il est essentiel de penser à la rentrée. L’allocation de rentrée scolaire offre un sérieux coup de pouce pour toutes les familles modestes. La date de versement 2024 a été annoncée ainsi qu’une revalorisation de 20 euros. Tous les ans, certaines familles touchent l’allocation de rentrée scolaire. Elle permet de régler les frais, livres, fournitures, vêtements.

Une aide très attendue

La prime de rentrée scolaire a été revalorisée de 4.6% par rapport à l’année dernière, pour un enfant de 6 à 10 ans, les parents toucheront 416,40 euros, de 11 à 14 ans 439,38 euros, de 15 à 18 ans 454,59 euros. Cette somme devrait être sur les comptes à partir du 19 août prochain. Cette allocation est versée par la CAF afin de permettre aux parents aux revenus modestes de financer la rentrée scolaire de leurs enfants.

Elle concerne environ 3 millions de familles cette année. Pour bénéficier de cette aide, il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenus. Cette allocation concerne les enfants scolarisés entre le CP et la fin du lycée. Elle est également versée aux personnes dont l’enfant est en apprentissage et âgé de moins de 18 ans.

Un certain plafond de ressources

Pour prétendre à cette allocation de rentrée scolaire, les familles ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources, 27,141 pour un enfant, 33,404 pour deux enfants. L’aide est calculée sur le revenu imposable de 2022. Cette année, elle est revalorisée de 4,6% après avoir été déjà augmentée en 2023 de 1,3%. Pour toucher la rentrée scolaire, aucune démarche n’est à effectuer.

C’est la CAF qui la verse, elle devient automatique du moment que vous avez des enfants et que le plafond de ressources est respecté. Cette allocation est versée jusqu’à l’âge de 18 ans. L’été commence à peine, mais il faut déjà penser à la rentrée, l’achat des fournitures scolaires. La bonne nouvelle, c’est que l’allocation va être revalorisée cette année de vingt euros. Elle sera versée entre le 19 et le 23 août prochain.