Le 14 juillet prochain, qui aura la Légion d’honneur cette année ?

Plus de 500 personnalités ont été distinguées de la Légion d’honneur cette année 2024 dont l’actrice Virginie Efira, l’écrivain Amin Maalouf, la mathématicienne Claire Voisin, le présentateur Michel Drucker. Avec quelques jours d’avance, la promotion de cette année a été annoncée ce mardi 9 juillet. Les personnes récompensées viennent d’horizons très différents.

Malgré un contexte très mouvementé

Cette année encore des personnalités vont se voir remettre la Légion d’honneur. Toutes proviennent d’horizons très opposés, Joëlle Kauffmann, une ancienne gynécologue et une militante de longue date, Elisabeth Born, l’ancienne première ministre, l’actrice Virginie Efira, l’animateur Michel Drucker, tous sont promus grand-croix. Plusieurs noms du monde culturel ont reçu cette distinction, l’acteur Jean Reno, il accède au rang de chevalier.

L’écrivain Amin Maalouf est lui promu au rang d’officier, c’est aussi le cas de l’animateur Michel Cymes. La Légion d’honneur récompense les personnes engagées au service de l’intérêt général et du rayonnement de la France.

Qui a inventé la Légion d’honneur ?

Elle a été instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte. C’est aujourd’hui encore la distinction la plus élevée en France. La Légion d’honneur est connue de tous, mais bien souvent elle est mal comprise. Sous l’ancien régime, elle récompensait seulement les militaires. Napoléon lorsqu’il devient premier consul à la suite d’un coup d’État va créer une Légion d’honneur moderne et innovante.

D’après le code de la ligue d’homme établi en 1962 par le général de Gaulle, la Légion d’honneur récompense les mérites pour la nation. Aujourd’hui la ligue affirme vouloir s’ouvrir sur un plan encore plus large. Elle se compose de trois grades, chevalier, officier et commandeur, de deux dignités, grand officier et grand-croix. Au-delà du prestige qu’elle apporte, la Légion d’honneur n’a cessé d’évoluer.