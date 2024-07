Qui sera le prochain premier ministre ?

Le deuxième tour des législatives a promu le nouveau Front populaire en tête de liste. Il serait donc normal pour suivre les vœux des Français d’élire un Premier ministre issu de ce parti. Emmanuel Macron, silencieux depuis le deuxième tour, a donc décidé d’écrire une lettre aux Français.

Il précise que personne n’a eu la majorité absolue et il appelle donc à bâtir » une majorité solide. Ce courrier ne passe pas, le chef du parti socialiste accuse le président de ne » pas respecter le vote des Français ».

Tous sont d’accord

La cheffe de la CGT Sophie Binet a appelé à rejoindre le mouvement de protestations prévues le 18 juillet prochain, le jour de l’élection du président de l’Assemblée nationale. Les partis de cette nouvelle alliance n’arrivent pas à se mettre d’accord. Après quelques jours des législatives, le nouveau Front populaire compte bien gouverner même avec une majorité relative. Néanmoins, les quatre partis qui forment le Front populaire ne sont pas tous d’accord sur un candidat commun.

Malgré l’impatience de certains, toujours pas de Premier ministre, Gabriel Attal est toujours en poste, ce qui provoque de la colère, 75% des Français ne veulent pas d’un gouvernement uniquement composé du NFP, des propos signifiés par François Xavier Bellamy, un républicain.

La France à l’arrêt

On croyait qu’avec les législatives, les choses allaient évoluer en faveur du peuple, il n’en est rien. Depuis dimanche, tous les partis se déchirent et malgré les vœux des Français, toujours pas de Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Aucun parti n’a remporté la majorité absolue, le pays est donc à l’arrêt et cela devrait durer jusqu’aux prochaines élections présidentielles. Le nouveau premier ministre désigné par Emmanuel Macron ne plaira pas à tout le monde et on s’attend à des remous de toutes parts.

La stabilité du pays est-elle compromise ? Les grands patrons comme les investisseurs s’inquiètent de la situation. L’économie française est-elle en danger ? Ce qui est certain, c’est que depuis la dissolution de l’Assemblée nationale, le pays est dans l’incertitude la plus complète.