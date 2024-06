Le chocolat Poulain a prévu de fermer son site de Bois d’ici la fin de l’année

Ce site de production de Villebarou près de Blois compte fermer fin 2024. La cause est la baisse des ventes et la hausse des matières premières. C’est un triste constat pour l’agglomération qui a vu naître cette chocolaterie en 1848. Le propriétaire actuel, le groupe français agro-alimentaire Carambar & Co a annoncé la fin du site d’ici la fin de l’année, la mise en place d’un plan de sauvetage de l’emploi pour les 109 salariés. L’usine de Blois est visée par une fermeture plus de 170 ans après sa création.

Le symbole d’une histoire familiale

En 1847, Victor-Auguste Poulain fonde sa première épicerie à Blois, il a 22 ans. En 1848, la marque Poulain naît. Du chocolat en tablette, du cacao en poudre, des bouchées sont produits sur le site de Blois. L’usine a incarné le progrès et l’ingéniosité, elle a joué un rôle essentiel dans l’économie de Blois.

Elle a offert des emplois et elle a fortement contribué à l’essor de la région. Des générations de Blésois ont ainsi travaillé dans cette usine de chocolat. Poulain reste un pionnier dans le marketing avec ses campagnes innovantes. La marque Poulain est synonyme de tradition, de qualité, de gourmandise. Qui n’a pas un jour dégusté des produits Poulain ?

Une mauvaise surprise pour les 109 salariés

Il est vrai que depuis plus d’un an, les ventes avaient diminué, mais les salariés ont tout de même été très étonnés de cette décision soudaine. L’usine Poulain après plus de 170 ans d’existence est visée par un plan de fermeture qui devrait être annoncé le 13 juin prochain. La direction a assuré vouloir accompagner tous les salariés vers un nouvel emploi. L’annonce révélée par la » Nouvelle République » a créé un vrai choc dans la région.

L’entreprise a justifié cette fermeture du site par la baisse des ventes, l’échec des efforts pour trouver des solutions pour pérenniser la société, la hausse des matières premières. La tonne de cacao se vend aujourd’hui à plus de 9000 dollars. La société Poulain a été rachetée en 2017 par Eurezo, propriétaire de Carambar, Krema, Vichy, les rochers Suchard. Le groupe emploie plus d’un millier de salariés sur ses quatre sites industriels, dont celui de Blois.