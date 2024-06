Se faire tatouer augmente-t-il le risque de développer un cancer ?

Aujourd’hui, les tatouages sont très tendance et cela concerne tout le monde, les femmes, les hommes, les jeunes, les plus âgés. Ils peuvent représenter un risque d’infections, d’allergies. Plus de 14% des Français seraient tatoués, 17% chez les femmes, 27% chez les jeunes de moins de 35 ans.

Les emplacements choisis sont discrets, 67%, 43% pour des zones visibles, 4% intimes. Il est important de sélectionner un tatoueur professionnel, car le risque d’infection est possible si le matériel utilisé est mal stérilisé. Il peut aussi avoir des risques d’allergies, à cause des pigments des encres. Le tatouage peut-il augmenter le risque de développer un cancer ?

Sont-ils dangereux pour la peau ?

Si vous ne souffrez pas de psoriasis, de dermatite atopique, le tatouage n’est pas dangereux. Néanmoins, si le tatouage est foncé et qu’il cache un grain de beauté, il peut retarder le diagnostic d’un mélanome. Aujourd’hui, rien n’est certain quand à l’apparition d’un cancer lié aux tatouages. Cependant, on peut se poser la question quant à la toxicité des dérivés aromatiques des colorants. Les encres se retrouvent dans la peau et il peut y avoir un passage dans le sang et dans le système lymphatique.

Le risque lié à un matériel contaminé est possible, mais il est actuellement rare en Europe, car les tatouages sont codifiés. Une nouvelle étude suédoise suggère que les personnes tatouées auraient un risque accru de 21% de développer un lymphome, mais cette conclusion n’est pas encore prouvée.

Se faire tatouer en toute sécurité

Longtemps cachés, mal vus, les tatouages aujourd’hui se montrent au grand jour. Les effets secondaires sont très rares que ce soit sur le court, le long terme. Les encres de couleur restent néanmoins très surveillées, car elles contiennent des pigments organiques qui vont atteindre en profondeur la peau. Certaines peuvent contenir des composés cancérigènes, mais comme d’autres produits alimentaires, du quotidien.

Aujourd’hui, malgré cette nouvelle étude suédoise, aucun lien n’a été prouvé entre le cancer et les tatouages. Si vous devez vous faire tatouer, optez pour un professionnel et un petit tatouage afin de savoir si vous êtes allergique. Privilégiez les encres noires et évitez les zones avec des grains de beauté. Si vous souhaitez cacher une cicatrice, choisissez un tatoueur spécialisé dans ce type de tatouages.