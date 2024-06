La vente des valises explose, les compagnies aériennes ont des exigences

Les vacances pointent leur nez et il est grand temps de penser aux valises. Les ventes sont en hausse constante. Ce succès s’explique néanmoins par nécessité . Les voyageurs sont obligés de racheter des bagages pour prendre l’avion. Les compagnies aériennes imposent de nouvelles règles en ce qui concerne les tailles des valises. Les vendeurs ont désormais à leur disposition toutes les dernières normes afin que les clients puissent en toute sérénité opter pour des valises adaptées à leur voyage.

Investir dans de nouveaux bagages

Les ventes de valises ont progressé de plus de 20%. Plus de 50 valises sont vendues chaque jour de toutes tailles, marques confondues. Le Covid est derrière nous et le besoin de partir en vacances se fait de plus en plus ressentir. Acheter de nouveaux bagages peut devenir un vrai casse-tête. Les compagnies aériennes imposent des tailles précises pour les valises. Le bagage cabine ne doit pas dépasser 45x36x20 cm, si vous payez un supplément, votre valise peut mesurer 56x45x25, cela concerne la compagnie Easy Jet.

Pour Ryanair, la valise doit mesurer 40x20x25 et 55x40x20 cm pour un bagage payant, pour Vueling, 55x40x20 cm. Les clients sont invités à bien se renseigner avant d’acheter de nouvelles valises. Le bagage souple reste le meilleur compromis. Vous gagnerez en confort et en volume.

Un marché en plein essor

Les marchands de valises ont le sourire, car les ventes sont en forte hausse ces dernières semaines. La reprise du tourisme est la cause de ce nouvel engouement pour les bagages. Cet essor touche tous les types de bagages, des modèles les plus simples aux plus tendance. Samsonite reste au premier plan, mais d’autres marques comme Delsey se font plaisir. Cette enseigne a augmenté ses ventes de plus de 30%. Tout comme pour les sacs à main, les clients optent pour des bagages tendance, de qualité.

Aujourd’hui, on a envie de voyager. La maroquinerie a le vent en poupe. Le seul problème reste les compagnies aériennes avec leurs exigences en matière de tailles de valises. Cela force le consommateur à choisir des bagages adaptés. Le panier moyen des bagages est passé de 220 euros en 2019 à 250 euros en 2023. Les marques développent des bagages de luxe, connectés, avec des ports USB. Avant de prendre l’avion, renseignez-vous sur les dernières exigences des compagnies aériennes.