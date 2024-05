L’eau de pluie, existe-t-il des réglementations quant à son usage ?

Aujourd’hui, il convient de préserver l’environnement. L’eau devient de plus en plus rare. La loi française encourage la collecte des eaux de pluie. Tous les particuliers peuvent ainsi dans leur jardin installer un récupérateur. L’eau de pluie peut servir à arroser le jardin, à laver les sols, la voiture, pour les toilettes. Il est obligatoire de déclarer en mairie l’utilisation de l’eau de pluie à l’intérieur de son logement pour sa consommation. Face aux épisodes de sécheresse de plus en plus nombreux, l’eau de pluie prend une place prépondérante.

Réutilisation des eaux de pluie

L’eau de pluie peut servir à arroser le potager, les fleurs et à tous les usages extérieurs, espaces verts, nettoyage. La loi autorise l’eau de pluie pour laver le linge à condition de mettre en œuvre un dispositif de traitement de l’eau. L’eau de pluie peut être utilisée pour les toilettes, mais elle reste interdite dans certains bâtiments liés à la santé ou à l’accueil des personnes fragiles.

Le décret du mois d’août 2023 conclut à interdire l’utilisation de l’eau de pluie à des fins de jardinage. Même si le texte porte à confusion, il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Vous pouvez toujours arroser vos salades, vos carottes, vos fleurs avec l’eau de pluie.

Un usage interdit à l’intérieur

L’eau de pluie n’est pas potable. On ne peut donc pas l’utiliser à des fins domestiques liées à l’hygiène, à la cuisine, au linge. Le décret ne change en réalité pas grand-chose. Vous pouvez toujours installer un récupérateur d’eau dans votre jardin et utiliser l’eau pour arroser votre jardin, laver votre voiture. Le mois de mai a été particulièrement pluvieux. Si par chance vous avez un ou plusieurs récupérateurs, vous avez de l’eau en réserve. Les nappes phréatiques étaient à sec dans de nombreuses régions, cette eau tombée en abondance est donc une bonne nouvelle. L’eau de pluie est idéale pour arroser les légumes, car elle n’est pas calcaire, elle est aussi à la bonne température.