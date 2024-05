Le pamplemousse, ce fruit très juteux possède de nombreuses vertus bienfaisantes pour l’organisme

Ce gros fruit très juteux de couleur jaune ou rose appelé aussi pomolo regorge de vertus bienfaitrices pour la santé. On le consomme en jus, en entrée, au petit déjeuner. Il possède de puissants antioxydants.

Consommer un pamplemousse régulièrement vous apportera une source importante de vitamine C. Le pamplemousse rose est particulièrement goûteux. Ce fruit va optimiser votre digestion, restaurer le système immunitaire. Très peu calorique, peu sucré, le pamplemousse rassasié pour autant, il ne fait pas maigrir, c’est une fausse croyance.

Attention si vous prenez des médicaments

En effet, le pamplemousse neutralise les enzymes digestives, il ne faut donc pas le consommer tous les jours. Toutes les personnes qui prennent certains médicaments doivent rester vigilantes, antidépresseurs, remèdes contre l’anxiété, le cholestérol, l’hypertension, le pamplemousse peut favoriser le surdosage. On oublie le pamplemousse tous les matins. Il ne faut pas pour autant devenir paranoïaque.

Si vous consommez régulièrement ce fruit, ce n’est pas dangereux. L’important est d’espacer sa consommation afin que le corps puisse l’assimiler correctement. Il est idéal en collation à 16, 17 heures. Le pamplemousse reste très apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Il réduit la glycémie, prévient le vieillissement des cellules, il va booster votre système immunitaire.

80% des apports en vitamine C

La moitié d’un pamplemousse suffit à fournir à l’organisme 80% des apports journaliers recommandés en vitamine C pour un adulte. Pour un enfant, elle en couvre la totalité. Si vous prenez un traitement médicamenteux, le mieux est de demander l’avis à votre médecin, à votre pharmacien, car il peut y avoir une contre-indication. Le pamplemousse fait partie des fruits les moins caloriques, 36 calories pour 100 grammes.

C’est le pomolo rose qui possède de nombreux risques d’interaction médicamenteuse et non le jaune. Le pamplemousse rafraîchit et sa chair est très pulpeuse. Que l’on aime le consommer le matin, en entrée au dessert ou au goûter, il apporte toujours une petite note d’originalité. Afin de bénéficier de tous les bienfaits du pamplemousse, choisissez le rose. En France, on le retrouve sur les étals de novembre à janvier et l’été. Il se conserve 6 semaines au réfrigérateur et une semaine à température ambiante.