L’huile d’olive, un nouveau bienfait mis en évidence

L’huile d’olive possède de multiples bienfaits pour la santé, mais elle n’a pas encore révélé tous ses secrets. Une nouvelle étude de l’université de Harvard a récemment publié des résultats très intéressants quant aux vertus de ce breuvage. L’huile d’olive neutralise le mauvais cholestérol, elle pourrait aussi protéger du cancer du sein, de la prostate. Cette huile est très appréciée en cuisine. Selon les dernières recherches, elle réduirait les risques de mourir de démence et cela, quelle que soit la qualité de l’alimentation.

Une activité antioxydante qui joue un rôle protecteur du cerveau

L’huile d’olive est connue pour ses nombreuses qualités gustatives, pour la santé de l’organisme. Les grands chefs l’utilisent pour élaborer leurs meilleures recettes. La toute dernière étude a duré plus de 28 ans et elle a concerné plus de 92 000 personnes. Durant cette période 4751 personnes sont décédées de démence. Les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient consommé 7 grammes d’huile d’olive par jour avaient un risque moins élevé de 28% de décès liés à la démence que ceux qui n’en consommaient pas. Sept grammes d’huile d’olive correspondent à une demi-cuillère à soupe. On peut donc facilement consommer cette quantité d’huile en une journée. L’huile d’olive est l’élément majeur du régime méditerranéen.

Des vertus dévoilées au fil des études

L’huile d’olive est très présente dans la cuisine. Son goût puissant, intense, son parfum spécifique en font un produit d’exception. L’huile d’olive possède de nombreux bienfaits pour la santé. La liste de ses atouts ne s’arrête pas là. En effet, on vient de découvrir qu’elle pourrait réduire la démence. L’huile d’olive est riche en graisses mono-insaturées et elle contient des composants antioxydants qui jouent un rôle essentiel dans la protection du cerveau. Il est important de privilégier une huile d’olive de qualité qui n’est pas issue d’un assemblage. Préférez une huile conditionnée dans une bouteille en verre teintée, un bidon métallique. Fruitée, légère, équilibrée, à vous de choisir l’huile d’olive qui correspond le mieux à vos attentes, celle qui enchantera votre palais. L’huile d’olive, un produit qu’il faut avoir absolument dans sa cuisine.