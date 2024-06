La météo se dégrade à nouveau, la cause le « décrochage polaire »

Cette semaine, il va falloir ressortir les pulls, car les températures risquent d’être plutôt fraîches. Elles seront inférieures à 10°C le matin dans de nombreuses régions. La raison, l’apparition d’un » décrochage polaire » comme le rapporte le Parisien. Le temps qui est actuellement sur la France est dicté par un courant d’air polaire qui passe par les États-Unis et l’Europe du nord. Il va s’engouffrer sur notre territoire d’où la baisse des températures.

Une coulée d’air qui descend de l’océan Arctique

Le mois de mai a été particulièrement pluvieux, frais, le mois de juin débute bien mal. Il fait frais et le soleil se fait très rare. Va-t-on pouvoir enfin sortir les maillots de bain, rien n’est encore certain ? La coulée d’air frais qui descend de l’océan Arctique pourrait même donner quelques flocons de neige dans les Pyrénées ce mardi. La Corse devrait être la seule région épargnée. Selon Météo France, pas de période chaude avant au moins une dizaine de jours.

Il est vrai que la chaleur n’arrive pas à s’imposer en France. Le temps influe énormément sur nos habitudes, notre bien-être, c’est quelque peu démoralisant. La France reste coupée en deux, éclaircies dans le nord, orages dans la moitié sud avec de la fraîcheur sur tout le territoire, cette tendance devrait se généraliser tout au long de la semaine.

Des températures en dessous des moyennes de saison

Le temps n’est pas franchement beau. L’été qui arrive le 21 juin nous promet-il de belles journées ensoleillées ? Va-t-on assister à des épisodes de canicule pour les mois de juillet et août comme l’annoncent certains météorologistes ? Pour l’instant, une vague d’air frais touche l’hexagone et cela va impacter les températures ressenties. Les températures de ce mercredi devraient se situer entre 8 et 10°C dans la moitié nord et entre 9 et 16°C dans le sud.

L’air venu du pôle va toucher la France, mais il ne fera pas un froid polaire juste de l’air frais. En juin 2019, la France avait été touchée début juin par la tempête Miguel suivie d’un coup de frais, donc cette situation n’a rien d’exceptionnel, seulement cela dure et on a l’impression de passer à côté de l’été.