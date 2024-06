Qu’est-ce que l’hémochromatose ? Un Français sur 300 en souffre

C’est une maladie génétique et héréditaire qui est responsable d’une absorption excessive de fer par l’intestin. Il va s’accumuler dans l’organisme. C’est une des maladies génétiques les plus fréquentes, une personne sur 300 en souffre. Les hommes sont davantage touchés que les femmes, 3 hommes pour 1 femme. Les symptômes apparaissent vers l’âge de 40 ans, mais ils peuvent débuter bien avant.

Plus fréquente dans certaines régions du monde

Aux États-Unis et en Europe du Nord, la maladie est plus présente. Chez la population noire et asiatique, elle est peu d’actualité. En France, certaines régions sont davantage concernées comme la Bretagne. Le fer va s’accumuler dans l’organisme progressivement et des symptômes vont apparaître, fatigue permanente, douleurs articulaires, brunissement de la peau. Lorsque le diagnostic de la maladie n’est pas réalisé, il peut y avoir des complications sur le foie, le cœur, les glandes endocrines.

Plus la maladie est diagnostiquée tôt et plus le traitement donnera de bons résultats. Par contre, lorsque les complications sont déjà installées, elles régressent peu sous l’effet du traitement. Il est fortement conseillé de faire un dépistage de la maladie chez les personnes dont l’un des membres de la famille est atteint d’hémochromatose. Une simple prise de sang suffit;

Des examens complémentaires

Si la maladie est installée, le médecin va procéder à d’autres examens afin de voir si des organes sont touchés, une échographie du cœur, un dosage à jeun de la glycémie, de la testostérone pour les hommes. Un couple ayant déjà eu un enfant porteur de la maladie, le risque d’avoir un autre enfant atteint est de 1 sur 4. Le traitement repose sur des saignées. Elles ont pour but de faire diminuer le taux de fer dans le sang.

Elles se font 4 à 6 fois dans l’année. Le médecin va définir la quantité de sang à prélever régulièrement. Ce traitement ne guérit pas la maladie. Chez la femme enceinte, les saignées ne sont pas réalisées, une supplémentation en fer n’est pas nécessaire. Le régime alimentaire ne remplace pas les saignées, l’alcool est fortement déconseillé. Le dépistage de la maladie est impératif, il évite les complications.