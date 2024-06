Le succès des magasins Noz, les clients affluent

Noz a été fondé en 1976. Cette enseigne de bazar discount fonctionne très bien malgré une concurrence féroce. Textile, décoration, ameublement, ce destockeur revendique plus de 300 magasins sur le territoire. En 2023, le chiffre d’affaires a connu une hausse de plus de 40%, soit plus de 550 millions d’euros. Plus d’une vingtaine de magasins ont ouvert;

Un succès qui n’est pas dû au hasard

Noz avait connu les années précédentes des ventes beaucoup moins importantes et même des fermetures de magasins. Ce roi du destockeur vient de connaître en 2023 une hausse très florissante de ses ventes. Noz a profité d’un document exclusif sur la plateforme BFM business et malgré la forte concurrence du discount, Noz fondé il y a plus de 43 ans en Mayenne a su profiter d’une bonne opportunité. Les clients se bousculent pour acheter des produits à bas prix.

Malgré Gifi, Action, Noz plus discret continue de progresser, et cela pour le plus grand bonheur des amateurs de bonnes affaires. Noz travaille avec plus de 230 000 fournisseurs répartis dans plus de 42 pays.

Des magasins en plein boom

Avec un pouvoir d’achat en baisse, les Français se dirigent volontiers vers ce type de magasins destockeurs pour y trouver des vêtements, de la décoration, des ustensiles de cuisine, du maquillage, des chaussures à des prix défiant toute concurrence. Noz a racheté la majorité des stocks des magasins Camaïeu aux enchères pour plus de 4 millions d’euros. Les prix restent très attractifs. Si vous êtes à la recherche de la bonne affaire, les magasins Noz vous offrent le Graal.

Les produits que l’on peut trouver chez Noz proviennent exclusivement des ventes aux enchères, du surstock, des fins de série, des fins de collections, des changements de packaging, des emballages abîmés. Noz profite aujourd’hui d’une belle embellie.