Les jeux dangereux dans les cours d’école

La prévention reste de mise, mais malgré cela des accidents arrivent et souvent ils sont mortels. Il faut absolument lutter contre les jeux dangereux dans les écoles, les collèges. Le phénomène « squid game » s’invite dans les cours d’école de vos enfants. Faut-il s’en inquiéter ? Sortie en 2021, cette série est l’une des plus regardées sur la plateforme Netflix. Elle est fortement déconseillée aux moins de 16 ans, car elle est extrêmement violente. Pourtant, les enfants reproduisent des jeux de cette série et mettent leur vie en danger;

La vigilance, la prévention, plus que nécessaire

Les enfants aujourd’hui ne jouent plus au ballon, à la marelle, aux billes, à la corde à sauter. Ils s’inspirent des séries connues et reproduisent des jeux qui restent dangereux. Mi-janvier dans une école de Marseille, des élèves ont créé une affiche inspirée de « squid game ». Une vingtaine de candidats étaient recherchés. Le dessin mettait en avant une scène de guerre, des armes, cela rappelait fortement la série. Les élèves étaient invités à s’inscrire. L’affiche a été réalisée par des élèves de CM1. Le directeur a prévenu les parents en leur rappelant que cette série était très violente et déconseillée aux moins de 16 ans. La deuxième saison de « squid game » est disponible depuis quelques semaines sur Netflix.

Faut-il l’interdire ?

La série met en scène des candidats qui pratiquent des jeux d’écoles comme 1, 2, 3 soleil. Les perdants sont assassinés. Ce n’est pas la première fois que cette série arrive dans les cours de récréation. La première saison avait déjà suscité quelques inquiétudes. Les enfants ne doivent pas regarder cette série, car elle est trop violente. À neuf ans, un enfant ne fait pas vraiment la différence entre la réalité et la fiction. Il faut donc se montrer prudent. Ils peuvent retrouver sur les réseaux sociaux des extraits de la série. La cour d’école est le terrain idéal pour reproduire des jeux. Parfois, ils peuvent être dangereux et conduire à la mort d’où la nécessité de rester vigilant.