Une nouvelle tendance venue des réseaux sociaux, le chocolat de Dubaï

Tout est parti des réseaux sociaux et en particulier Tik Tok. Le chocolat Dubaï, cette tablette gourmande garnie de crème pistache et de kadaïf (cheveux d’ange sucrés, citronnés ) connaît depuis quelques mois un succès sans précédent. Ce chocolat est issu de la chocolaterie Fix Dessert à Dubaï. La recette a été créée par Sarah Hamouda. De nombreux pâtissiers amateurs tentent de reproduire ce chocolat tant convoité.

L’original, très prisé

À Dubaï, ce chocolat est proposé uniquement à une clientèle locale. Il peut néanmoins se revendre sur Internet à plus de 100 euros, la tablette tellement sa disponibilité est limitée. Lindt a tenté une version en Allemagne en proposant 1000 barres numérotées dans quelques boutiques. Ce chocolat a attiré de nombreux amateurs en quête de ce produit unique. Ce chocolat attire toutes les convoitises. Un homme a été arrêté à la frontière suisse avec plus de 45 kg de ce chocolat.

Tout le monde en parle

Sur Tik Tok, on voit apparaître très souvent des produits qui suscitent plus ou moins de l’intérêt. Le chocolat de Dubaï a dépassé toutes les attentes. Il est devenu très populaire, on se l’arrache à prix d’or. Tik Tok compte aujourd’hui plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde. On voit émerger de ce réseau tous les jours des contenus inattendus. Le chocolat de Dubaï en est la preuve vivante, il explose tous les compteurs. Originaire des Émirats arabes unis, il est garni de crème pistache et d’une pâtisserie orientale composée de pâte de philo sucrée, citronnée. Allez-vous craquer pour ce chocolat gourmand et unique ?