Où vivre pour espérer gagner en espérance de vie ?

Le cadre est très important. Y a-t-il un endroit où l’on peut vivre mieux, plus sereinement et en meilleure santé. Selon les scientifiques, ce n’est pas un leurre, il existe bien des lieux où l’on peut espérer gagner en espérance de vie. Cela dépend de différents facteurs comme le climat, les critères sociaux, politiques, le système de santé, l’environnement.

Ce qui affecte notre santé

L’air, l’eau, la pollution sont directement liés à notre bien-être, notre santé. L’environnement est un facteur à prendre en compte. Des chercheurs dans une étude publiée dans Sciences Advances ont tenté de déterminer si un lieu en particulier pouvait ralentir le vieillissement cellulaire.

Quatre villes ont été mises sur le banc d’essai , Birmingham, Chicago, Minneapolis, Oakland durant plus de 20 ans. Les scientifiques ont utilisé des images satellites pour mesurer la distance entre les habitations, les parcs et les accès à la nature. Ils ont constaté que les personnes qui vivaient près de la nature avaient un âge biologique plus jeune de 2,5 ans.

La nature est bienfaitrice

Pour vivre plus longtemps, il faut habiter tout près de la nature, avoir un accès à des parcs. Aujourd’hui plus de 50 % de la population vit en zone urbaine et cela a un impact direct sur la santé. Nous avons tous besoin de la nature pour notre bien-être physique, psychologique. Les personnes qui vivent en ville souffrent davantage de dépression. Une simple balade dans la nature réduit le stress. Depuis la création du monde, l’homme a toujours été en étroite symbiose avec la nature.

Il y puisait des ressources pour survivre. L’industrialisation a quelque peu bouleversé tout cela. Il est donc salutaire de revenir à la nature pour vivre mieux, en meilleure santé et plus longtemps.