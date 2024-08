Un meuble Ikea qui se revend à prix d’or

Tout le monde connaît cette chaîne de magasins où l’on peut acheter du mobilier, de la décoration, Ikea. On aime se balader dans les allées en quête de pièces tendance. Certaines sont d’ailleurs aujourd’hui très prisées des collectionneurs, une vraie frénésie. Les prix grimpent, car le charme rétro est plus que jamais d’actualité. Avez-vous de tels petits trésors chez vous ?

Le géant suédois très en vogue

Qui n’a pas dans sa chambre, son salon, sa cuisine, un meuble Ikea ? Cette enseigne offre des créations ingénieuses, pratiques, modernes à des prix défiant toute concurrence. Ikea a su s’inviter dans de nombreux foyers français. Il transforme les intérieurs en des lieux chaleureux avec ses meubles modulables, ses solutions pratiques. Si vous souhaitez apporter à votre logement une touche scandinave, optez pour Ikea.

La marque fête ses 80 ans et depuis le début, le succès ne cesse de grandir. Certaines pièces emblématiques ont d’ailleurs marqué des générations et aujourd’hui, les prix s’envolent. Ces produits ont pris de la valeur.

De vrais petits trésors

La seconde main est plus que jamais d’actualité. L’univers du meuble n’est pas en reste. Vous avez peut-être chez vous un meuble Ikea qui est devenu iconique. Avant de faire le tri, soyez vigilant, car certaines pièces valent une petite fortune. Parmi les plus prisés, le fauteuil Impala lancé en 1972 pour la somme de 37 euros se négocie aujourd’hui à plus de 2300 euros. Avec son design ras du sol, sa couleur vive, ce fauteuil est devenu la pièce à avoir absolument.

L’étagère Guide vendue initialement 8;50 euros atteint actuellement 1629 euros sur Design Market. La suspension Durrett à 8,90 euros se revend plus de 250 euros, la chaise Jarpen plus de 500 euros. Toutes les créations Ikea ne connaissent pas de tels succès, seules les pièces des années 60 à 2000 qui proviennent de collections prestigieuses connaissent un tel engouement. Avez-vous de telles pépites chez vous ?