Une arnaque sur les marchés l’été, « la fausse origine France », restez vigilants

L’été, on adore déambuler dans les marchés. Il existe dans toutes les villes et surtout celles les plus touristiques. On y trouve de tout et surtout de l’alimentation. Les étals pullulent de fruits, de légumes, 60 millions de consommateurs vous rappellent que les arnaques se multiplient l’été. L’arnaque à la fausse origine française est très présente sur les marchés l’été. Cette tromperie consiste à afficher une origine France sur des produits qui viennent en réalité de l’étranger.

Des produits, le gage d’authenticité n’est pas respecté

L’enquête réalisée par 60 millions de consommateurs le prouve. Cette pratique commerciale qui vise à tromper le consommateur est très présente sur les marchés l’été surtout dans les villes très touristiques.

Les consommateurs ont confiance et ils achètent une huile d’olive censée provenir de France, mais en réalité elle est issue d’Italie, d’Espagne, de Grèce et c’est pareil pour bien des produits. Cette arnaque est en recrudescence. Les marchands utilisent même des cagettes ou l’on voit inscrit » France ».

Une fausse image qui fait du tort aux produits français

Les commerçants avec cette arnaque augmentent les prix, car en général les produits français sont plus chers que ceux provenant de l’étranger. Depuis le début de l’année, plus de 4600 contrôles ont été réalisés, plus de 34% d’anomalies ont été recensées. Certains produits sont plus touchés que d’autres comme les pêches, les poires, les melons, l’huile d’olive. Cette arnaque est punie par la loi de deux ans de prison, d’une amende de plus de 300 000 euros.

Cet été, si vous vous baladez sur les marchés en France, restez vigilants, car vous risquez de vous faire arnaquer, de payer plus cher des produits soi-disant français, mais qui en réalité proviennent de l’étranger. Les marchés font partie de ces petits plaisirs que l’on s’offre volontiers en période de vacances. Malgré leur succès, ils ne sont pas épargnés par les arnaques.