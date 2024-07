Tous les événements à découvrir à New York

New York City est bien plus qu’une simple ville américaine. C’est un lieu incroyable pour ceux qui aiment l’art et la culture. La ville abrite certains des meilleurs musées au monde et est reconnue pour son architecture. Personne ne fait la fête comme les new-yorkais ! Qu’on parle de Thanksgiving ou du Nouvel An à Times Square, il y a un événement pour tous.

Les événements intéressants de NYC à aller voir

L’éclairage du sapin de Noël au Rockefeller Center

Cet événement a généralement lieu fin novembre, mais les dates varient. Si vous allez à New York à cette période, faites le détour pour aller voir le sapin célèbre. Une fois que les fêtes sont passées, le sapin est enlevé et recyclé.

Les expos du MoMA

Pour les amateurs d’art, le MoMA a une collection de plus de 200,000 pièces à découvrir en exposition moma new york fixe et prévoit aussi des expos temporaires. C’est parfait pour une demi-journée découverte dans la ville. N’oubliez juste pas d’acheter vos billets à l’avance pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Le Nouvel An chinois avec les danses de dragon

Le Nouvel An chinois a lieu tous les ans en février. Pour une expérience authentique, allez à Chinatown où les rues seront pleines de danses de dragon, de plats délicieux et de spectacles. Pour continuer les festivités, dirigez-vous à Sara D. Roosevelt Park pour admirer les feux d’artifices.

Déguisez-vous pour la Saint-Patrick

La Saint-Patrick a lieu en mai tous les ans et est le célèbre festival irlandais. La fête dure toute la nuit et les locaux s’habillent en vert pour l’occasion. Vous y trouverez des fanfares, des danses traditionnelles et une ambiance festive dans les bars.

Regardez un film au festival de cinéma de Tribeca

C’est un événement idéal pour les fans de cinéma ! Le festival de cinéma de Tribeca a lieu en juin tous les ans. Attention, le lieu varie à chaque édition.

Le marathon de New York

Le marathon de New York a toujours lieu le premier dimanche de novembre et attire des coureurs du monde entier. Même si vous n’êtes pas un coureur ou une coureuse, ça reste un événement intéressant pour juste assister.

La parade de Halloween de Greenwich Village

Le 31 octobre, le quartier de Greenwich Village se transforme en un véritable carnaval. C’est l’une des parades de Halloween les plus grandes du monde et c’est une bonne occasion pour découvrir le quartier qui attire des milliers de participants. Attention aux trick or treaters !

Les concerts de Central Park SummerStage

Central Park accueille plusieurs concerts gratuits en plein air de juin à septembre. Il y a des talents émergents mais aussi des artistes connus et vous y trouverez plein de style différents comme du hip-hop, du jazz et du rock. Un top pour les fans de musique !

La parade de Thankgiving de Macy’s

Cette parade est une tradition pour les new-yorkais. Tous les quatrièmes jeudis de novembre, c’est ce qui marque le début des fêtes de fin d’année. Il y a des chars colorés, des fanfares et des gros ballons avec des performances en direct. Un incontournable si vous y êtes pendant cette période.

La Fashion Week de NYC

C’est en février et en septembre que la fashion week de New York a lieu. Il y a des défilés de créateurs, des événements et des personnes célébrités qui viennent du monde entier pour voir les nouveautés dans le secteur de la mode.

Les conseils pour assister aux événements de New York

Pour certains événements, il faut réserver sa place ! Prenez vos billets à l’avance sur internet pour ne pas rater l’occasion et avoir de mauvaise surprise le jour J.

Prévoyez votre voyage autour des événements qui vous tentent. Si par exemple, la fashion week est un rêve pour vous ou alors vous adorez Halloween, autant prévoir votre visite pendant ces périodes-là.