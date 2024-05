Une invention anti UV vendue par Decathlon va-t-elle remplacer le parasol  ?

Faut-il tirer un trait sur le traditionnel parasol ? Une invention vendue par la firme Decathlon va-t-elle se retrouver sur toutes les plages cet été ? La saison estivale arrive à grands pas avec le soleil, les canicules. Après avoir révolutionné le marché des tentes qui se montent en deux secondes, Decathlon a conquis une place de choix dans la chaîne des abris de plage. L’un des modèles phares de cet été est l’IWIHO 180 qui s’annonce déjà comme un best-seller.

Un espace très confortable pour la famille

Lorsque l’on passe la journée à la plage et que l’on a des enfants en bas âge, il est important de réserver un endroit à l’ombre d’où la nécessité d’avoir un parasol anti UV. Aujourd’hui, Decathlon propose un abri très confortable avec des dimensions de 180 cm de long, 110 cm de haut et 80 cm de profondeur. Il peut abriter jusqu’à trois adultes. Son système de déploiement est facile, rapide. Sa texture légère permet un transport aisé. Vous pourrez ainsi profiter des joies de la plage en vous réservant un endroit à l’ombre. Cet abri de plage présente un avantage majeur, il a la capacité de filtrer les rayons UV jusqu’à 98%. Cet abri de plage se positionne comme étant le best-seller de cet été.

Il deviendra un compagnon de choix

Cet abri de plage est vendu chez Décathlon au prix de 40 euros. Il est solide et il peut résister à des vents de plus de 30 km/h. Il est stable avec ses piquets de fixation et ses poches de sable. La firme Decathlon propose toujours des produits que recherchent les consommateurs. Cet été, c’est au tour de l’abri de plage de faire son apparition. Un produit idéal pour les petits et les grands. Vous pourrez aisément installer votre enfant en bas âge afin qu’il fasse la sieste, il sera protégé des rayons du soleil. Avec son prix très attractif, ne tardez pas à l’acheter, car il part comme des petits pains. Decathlon propose un nouvel outil pour la saison estivale, son abri de plage à 40 euros. Les clients se l’arrachent.