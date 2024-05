Les professionnels du tourisme sont-ils prêts pour les Jeux olympiques ?

Dans quelques semaines, la France et surtout Paris vont être sous les feux des Jeux olympiques. La capitale se prépare à accueillir un grand nombre de touristes venus du monde entier. Entre le 8 mai, date de lancement du relais de la flamme et le 8 septembre, jour de la cérémonie de clôture des jeux, la France fait l’objet de tous les regards.

La qualité des jeux repose sur la réussite des prestations sportives, mais aussi sur la qualité de l’accueil, la sécurité des millions de visiteurs. On attend plus de 11,3 millions de spectateurs, dont 87,7% de Français et 1,5 million de touristes étrangers.

Paris a déployé de gros moyens

Selon le comité des jeux, cela a généré plus de 5 milliards d’euros de marchés, plus de 770 appels d’offres, 181 000 personnes pour le tourisme. La ligne 14 sera prolongée jusqu’à Saint Denis Pleyel. Le RER a été aussi prolongé jusqu’à la Défense et Nanterre et le tram T3b sera prolongé jusqu’à la porte-Dauphine. Plus de 1000 taxis seront accessibles durant les jeux.

En termes de sécurité, plus de 35 000 policiers, gendarmes seront mobilisés durant les jeux. La France et surtout la capitale veulent montrer leur savoir-faire, leur accueil, leur gastronomie pour ces jeux olympiques 2024. Les professionnels du tourisme seront-ils prêts pour accueillir autant de monde ?

Une cérémonie d’ouverture sur la Seine

Le spectacle devrait être magique, mais plusieurs facteurs en dépendent, la qualité de l’eau du fleuve, la météo. Les hôteliers, les restaurateurs, les transports, tous doivent faire face à une grande affluence de touristes venus du monde entier. Les professionnels du tourisme vont devoir s’organiser afin de répondre aux exigences des visiteurs. Entre 2,6 et 3,2 milliards d’euros sont prévus en retombées économiques selon les derniers chiffres communiqués par l’office de tourisme de Paris. Les professionnels du tourisme ne doivent pas rater un tel évènement.

On peut assister à une augmentation des prix des chambres d’hôtel, des locations d’appartements. Certains propriétaires bravant la loi vont même jusqu’à chasser leurs locataires pour la période des jeux afin de relouer les biens aux touristes avec une énorme plus-value. La RATP a utilisé l’intelligence artificielle en créant un outil pour faire face à la barrière des langues. Plus de 2000 agents sont équipés de TRAD.IV.IA pour répondre à tous les touristes étrangers. Taxis, hôtels, locations, musées, transports, restaurants, tous seront-ils prêts pour les jeux 2024 ?