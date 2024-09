Créer une holding quand on est consultant freelance : pourquoi et comment ?

Aujourd’hui, nous allons nous intéresser aux holdings. Et particulièrement les holdings créées par des freelances ou des chefs d’entreprise indépendants. Suivez le guide !

Qu’est-ce qu’une holding ?

D’abord, dissipons un malentendu fréquent : la holding n’est pas une forme juridique. Contrairement à une SASU ou une SARL, la holding désigne simplement une société dont l’objet principal est de détenir des participations dans d’autres sociétés. En d’autres termes, c’est une société qui « hold » (d’où le terme) des parts ou des actions d’autres entreprises (voir : la définition de holding).

Tu pourrais avoir une holding sous forme de SASU, SARL, EURL, ou même une société civile. La structure juridique importe peu, tant qu’elle remplit sa mission principale : détenir et gérer des participations. Pour illustrer, imagine Nicolas, un entrepreneur ambitieux. Il crée une holding à 100 %, disons une SASU, qui elle-même détient plusieurs sociétés opérant dans des secteurs variés : services informatique, achat/revente, immobilier, etc. La holding permet de centraliser et de diversifier les investissements, tout en conservant une gestion unifiée.

Pourquoi créer une holding ?

Pour acheter une société

L’un des usages les plus classiques et efficaces de la holding est l’achat d’une société. Imaginons que Nicolas veuille racheter la société de Inès, une SAS. Plutôt que d’acheter directement à titre personnel, ce qui serait peu avantageux fiscalement, Nicolas peut créer une holding. Cette holding empruntera les fonds nécessaires et rachètera les actions de la société de Inès. Une fois l’acquisition réalisée, les flux financiers entre la société acquise et la holding permettront de rembourser l’emprunt tout en optimisant la fiscalité.

Optimisation fiscale

Une autre motivation majeure est l’optimisation fiscale. Grâce au régime mère-fille, les dividendes remontés de la filiale vers la holding bénéficient d’un abattement de 95 %. Par exemple, pour 100 000 euros de dividendes remontés, la holding ne paiera que 750 euros d’impôt. Cela permet de conserver la majeure partie des profits au sein de la structure.

En cas de cession de la filiale, la plus-value réalisée bénéficie d’un abattement de 88 %. Autrement dit, seule une petite fraction de la plus-value sera imposée, ce qui représente une économie fiscale substantielle.

Augmentation du patrimoine

Créer une holding aide aussi à augmenter son patrimoine global. En consolidant plusieurs activités sous une même structure, l’entrepreneur peut mieux gérer ses investissements et optimiser ses revenus. Plutôt que de payer des impôts élevés sur les dividendes ou les salaires, il est possible de réinvestir les bénéfices via la holding, ce qui génère davantage de valeur à long terme.

Transmission du patrimoine

Enfin, la holding facilite la transmission du patrimoine. En France, les donations sont limitées à 100 000 euros tous les quinze ans. Grâce à une holding, il devient possible de transmettre progressivement son patrimoine tout en conservant le contrôle opérationnel et financier à travers des montages juridiques tels que la nue-propriété et l’usufruit. Ce mécanisme permet de transférer du patrimoine de manière optimisée sans pour autant perdre les bénéfices courants.

Dès le début

La création d’une holding peut se faire dès le lancement de l’activité. Nicolas, par exemple, pourrait créer une holding et une SAS simultanément. Cette approche est simple mais rare, car elle suppose une vision claire et une planification dès le départ.

Au cours de la vie de l’entreprise

La méthode la plus courante consiste à créer une holding au cours de la vie de l’entreprise. Si Nicolas possède déjà une SAS, il peut procéder à l’apport de ses titres à une nouvelle société holding. Cette opération, souvent réalisée sous le régime de la franchise fiscale, permet de créer une structure plus flexible pour gérer plusieurs activités ou préparer une transmission.

Le bon moment pour créer

Difficile de déterminer un moment précis pour créer une holding. Certains le font dès le début, d’autres après quelques années d’activité. L’important est de le faire quand le besoin se fait sentir, que ce soit pour une acquisition, une optimisation fiscale ou une transmission. L’essentiel est d’avoir un projet clair et défini.

Les coûts associés

La création d’une holding implique des coûts variables selon la méthode choisie. Pour une création simple, compte environ 470 euros. Pour une cession de titres, les frais débutent à 700 euros, et pour un apport de titres, il faut prévoir environ 2000 euros, notamment à cause de l’intervention d’un commissaire aux apports. Bien que ces montants puissent sembler élevés, les économies réalisées à long terme justifient largement cet investissement initial.

Quelques astuces pour réussir

Facturation des filiales

Une holding dite « active » peut facturer des prestations à ses filiales. Par exemple, des services de gestion, de comptabilité, ou de conseil stratégique. Ces facturations permettent de réduire l’impôt sur les sociétés des filiales tout en optimisant les revenus de la holding.

Utilisation des dividendes

Les dividendes remontés à la holding peuvent être réinvestis dans de nouvelles activités, de l’immobilier ou d’autres placements financiers. Cela permet de faire fructifier les bénéfices tout en limitant la fiscalité.

Apport en nature

Lors de la création ou de la restructuration, les apports en nature (titres de sociétés, immobilier, etc.) permettent de limiter les sorties de trésorerie tout en valorisant les actifs de la holding. Une astuce consiste à apporter des titres avec une plus-value latente, ce qui réduit l’impôt sur les plus-values.

Conservation de l’usufruit

Pour la transmission, il est possible de conserver l’usufruit des actions tout en donnant la nue-propriété. Cela permet de continuer à percevoir les dividendes tout en réduisant la base taxable de la donation. Cette technique est particulièrement utile pour les entrepreneurs souhaitant progressivement transmettre leur patrimoine sans perdre le contrôle opérationnel.

Créer une holding est une démarche stratégique qui offre de nombreux avantages : optimisation fiscale, gestion centralisée, facilitation des acquisitions, transmission du patrimoine. Toutefois, il est essentiel d’avoir une vision claire de ses objectifs et de se faire accompagner par des experts (comptables, juristes, fiscalistes) pour maximiser les bénéfices de cette structure.

Si tu envisages de créer une holding, prends le temps de bien planifier ton projet et de te faire conseiller. Les économies réalisées et les opportunités créées en valent largement la peine. Alors, prêt à faire le grand saut et à optimiser ta gestion d’entreprise ? Parles-en avec un expert de Dougs et lance-toi dans l’aventure de la holding. À très vite pour de nouvelles aventures entrepreneuriales !