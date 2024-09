Les animaux de compagnie, un bienfait pour notre cerveau

Les chiens, les chats sont très nombreux dans les foyers. Bien souvent, ils sont considérés comme des membres de la famille à part entière. Une étude récente vient de démontrer qu’avoir un animal de compagnie chez soi protège notre cerveau du vieillissement. Vivre avec un animal de compagnie est donc un atout pour rester en bonne santé, pour avoir une vie meilleure remplie d’amour. Tous ceux qui ont un animal confirment que c’est bon pour le moral, pour le bien-être.

Une mémoire plus performante pour les propriétaires d’animaux

Posséder un animal de compagnie n’est pas seulement bon pour le moral, le bien-être psychologique, il protège aussi la bonne santé de notre cerveau. Les chats sont de petits compagnons adorables. Leurs ronronnements favorisent le bien-être, la guérison. Les chats ont le pouvoir de faire diminuer le niveau de stress, les amoureux des chiens arrivent en deuxième position. Les personnes les plus stressées, sujettes à la dépression, sont celles qui n’ont pas d’animaux de compagnie.

Selon certains chercheurs, les chats pourraient contribuer à réduire le risque de crise cardiaque de plus de 40%. Les résultats sont à prendre avec du recul néanmoins, c’est très agréable d’avoir une boule de poils chez soi.

Les répercussions sur notre santé morale et physique

Les bienfaits que nous procurent les animaux de compagnie sont nombreux. C’est ce que l’on nomme la zoothérapie. Avoir un chien favorise les activités physiques au quotidien et cela, quelle que soit la saison. Il va nous rassurer et on éprouve près de lui un sentiment de bien-être. Les enfants qui grandissent avec un animal de compagnie auront plus tard de meilleures défenses immunitaires. Les animaux de compagnie apportent un soutien affectif et moral.

C’est aussi l’ouverture, la sociabilité, l’interaction avec les autres. Pour les personnes en situation de handicap, l’animal de compagnie est indispensable, il va le rendre plus autonome. Aujourd’hui, de plus en plus de chiens passent du temps dans les EPHAD, leur présence est bénéfique pour les personnes âgées. Les animaux de compagnie réduisent le sentiment d’isolement, le stress, ils nous rendent heureux.