La cohabitation multigénérationnelle, une tendance actuelle

Se loger devient de plus en plus difficile surtout pour les plus jeunes. Partager un appartement est devenu une pratique courante. Aujourd’hui, elle concerne principalement les étudiants de moins de 30 ans. Les seniors optent pour ce mode de vie afin de rompre la solitude. La cohabitation multigénérationnelle possède de multiples avantages à différents niveaux.

Cette forme de cohabitation est actuellement très prisée. La personne âgée loue une partie de son logement à un jeune, souvent un étudiant. À la différence d’une colocation classique, la personne hébergée doit aider le senior dans les tâches quotidiennes, courses, compagnie, petits travaux d’entretien. La personne âgée doit fournir à son colocataire une chambre confortable, bien équipée d’au moins 9m2. Le locataire doit avoir accès aux espaces communs, salle de bain, cuisine, salon.

La personne qu’il héberge peut aussi demander une participation financière. Cette cohabitation multigénérationnelle est bénéfique pour les deux parties. Un certain bien-être peut s’instaurer au fil du temps. C’est un excellent moyen d’avoir de la compagnie, de rompre la solitude.

Un accès facilité au logement

La cohabitation multigénérationnelle est idéale pour ces jeunes qui rencontrent des difficultés à se loger. Ce mode de vie est économique . Aujourd’hui, les loyers s’envolent d’où la nécessité de trouver des astuces pour se loger à moindre coût. La cohabitation multigénérationnelle peut être une solution à envisager. Elle rapproche les générations. Elle repose sur l’idée qu’un senior et un jeune peuvent s’entraider.

Ce mode de vie s’est développé dans les années 2000. Les seniors qui choisissent cette cohabitation peuvent être propriétaires ou locataires de leur logement. La mise en place d’un contrat est vivement recommandée afin de définir les dispositions légales qui doivent être parfaitement établies.