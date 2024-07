Les Français sont de plus en plus pessimistes quant à leur avenir et celui de leurs enfants

Avant les Européennes, les sondages ont montré que les Français seraient de plus en plus inquiets face à leur avenir. Les dernières élections ont marqué un tournant politique avec la victoire du Rassemblement national, l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, ils sont plus de 50% à envisager le pire, dégradation du pays, insécurité grandissante, guerre, pouvoir d’achat de plus en plus en baisse. Les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet pourraient ouvrir la voie à une cohabitation.

Les Français peuvent-ils reprendre espoir ?

Si l’on fait un sondage auprès des pays européens, la France se trouve sur la première marche du podium en ce qui concerne le pessimiste pour l’avenir. L’état dans lequel se trouve le pays aujourd’hui inquiète un grand nombre de personnes. Les Français voient leur avenir peu réjouissant. La principale préoccupation reste le pouvoir d’achat, la santé vient ensuite l’insécurité qui ne cesse d’augmenter un peu partout sur le territoire.

L’environnement préoccupe aussi, tout comme les inégalités qui sont très présentes. Elles concernent le lieu de résidence, l’origine culturelle, le genre, l’accès à l’emploi, l’enseignement, la justice. Le bien-être des Français n’est pas au beau fixe. Il est freiné par le manque d’argent, de temps.

L’anxiété a un niveau très haut

Les Français, pour la plus grande majorité, ont un travail qui ne leur plaît pas, ils le trouvent intéressant, non stimulant. Les perspectives sont très moroses et le salaire n’est plus suffisant pour faire face à l’inflation grandissante. Le dérèglement climatique est aussi un point qui inquiète. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses, inondations, tempêtes, températures excessives, les saisons ont quasi disparu.

Aujourd’hui, les Français vivent une période complexe, difficile. Les fins de mois sont de plus en plus compliquées. Les Français sont pessimistes quant à leur avenir, plus de 70% disent ne pas voir le bout du tunnel. Lorsque l’on parle des enfants, les Français sont plus de 90% à penser que leur avenir va être encore plus difficile. L’avenir n’est pas radieux, que faire ? Les grands acteurs pour changer les choses sont attendus sur ce défi.