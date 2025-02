Une forme exceptionnelle à 100 ans

Une femme vient de fêter ses 100 ans, elle est américaine et en super forme, et cela même en dépit de son grand âge. Elle doit sa bonne santé à un ingrédient bien particulier qu’elle consomme régulièrement. Myriam Todd comme le rapporte de nombreux journaux américains comme le New York Post est en très bonne santé. Elle a même la particularité de continuer à travailler. Elle occupe un poste dans l’entreprise familiale.

Plus de 50 heures par semaine

Malgré son âge, cette femme travaille encore et elle est très active, elle ne parle pas de retraite. Elle continue à faire tourner l’entreprise familiale qui a été fondée au XXe siècle. Grâce à un mode de vie très sain, elle est en pleine forme et bénéficie d’une santé de fer. Elle est une grande consommatrice d’un aliment en conserve, la choucroute. Ce n’est pourtant pas un produit spécifique à la cuisine américaine et pourtant la choucroute lui assure une meilleure espérance de vie. Elle garde la forme grâce à cet aliment bien connu des Français et surtout des Alsaciens. Elle se fait aussi plaisir avec des sucreries, notamment du chocolat noir. Elle consomme aussi beaucoup de légumes issus de son jardin.

Pas de malbouffe pour cette centenaire

Depuis toujours, cette Américaine aujourd’hui âgée de 100 ans a banni de son alimentation la malbouffe. Elle consomme des produits sains, beaucoup de légumes, du chocolat noir et de la choucroute en conserve. La choucroute est un aliment fermenté. Les probiotiques vivants dans la choucroute ont des effets bénéfiques sur la santé du tube digestif et sur tout le corps. Faible en calorie, la choucroute est un aliment anti-inflammatoire. Elle protège la santé cognitive, aide à gérer le stress, améliore l’humeur et elle est bénéfique pour la perte de poids. Elle améliore la santé immunitaire. Vous l’aurez compris, la choucroute a tout bon. En la consommant régulièrement, vous gagnerez en espérance de vie et vous atteindrez peut-être l’âge de cette Américaine.